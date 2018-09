Schule und Unterricht sind lebendigen und von stetigem Wandel und Wechsel betroffenen Entwicklungen unterworfen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse hinterlassen ebenso wie neue Lehrpläne und Lernformen ihre Spuren in unseren Schulen.

In diesem Sinne ist das Staatliche Schulamt bestrebt, in den Stadt- und Landkreisschulen immer wieder Schulversuche und/oder innovative Schul- und Unterrichtsformen einzurichten.

Flexible Grundschule: Das Schulamt kann auf zwei Grundschulen verweisen, die das Prädikat "Flexible Grundschule" tragen dürfen, die Grundschule Bubenreuth und die Grundschule Erlangen-Tennenlohe. In ihren jahrgangsgemischten Klassen gelten hinsichtlich der heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler besondere Bedingungen und werden besondere Lernformen eingesetzt. Unterricht in gemischten Jahrgangsstufen wird auch an der Grundschule Lonnerstadt-Weisachgrund, den Grundschulen Erlangen-Dechsendorf und Eltersdorf erteilt.

Grundschulen aus dem Schulamtsbereich sind an Schulversuchen beteiligt:

Bilinguale Grundschule Englisch: An der Grundschule Erlangen- Loschgeschule und der Cunz-Reyther-Grundschule in Herzogenaurach-Niederndorf wird der Schulversuch "Bilinguale Grundschule Englisch" fortgeführt. An diesen Grundschulen wird ein großer Teil des Unterrichts in englischer Sprache erteilt. Diese beiden Schulen sind die einzigen am Schulversuch "Bilinguale Grundschule Englisch" beteiligten Schulen in Mittelfranken.

Neu eingerichtet wird im Schuljahr 2018/19 bayernweit der Schulversuch "Bilinguale Grundschule Französisch". In der Stadt Erlangen sind die Grundschulen Loschgeschule und Pestalozzischule an diesem Schulversuch beteiligt. red