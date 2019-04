Schulverband Stadtsteinach-Untersteinach ist "bestens aufgestellt"

Keine Probleme bereitete die Verabschiedung des Haushalts des Schulverbands Stadtsteinach-Untersteinach. Das Zahlenwerk schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1,048 Millionen Euro (Vorjahr 1,012 Millionen) ab.

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 978 400 Euro (Vorjahr 952 500 Euro), der Vermögensetat umfasst 70 000 Euro (Vorjahr 60 000 Euro). Nach den Gesamteinnahmen von 634 000 Euro verbleibt ein Betrag von 344 000 Euro (Vorjahr 340 000 Euro), der über die Schulumlage von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Schülerzahl getragen werden muss.

Die Umlage beträgt bei 117 Schülern (Vorjahr 123) 2941 Euro (Vorjahr 2761 Euro). In den Schulhäusern Stadtsteinach werden 45, in Untersteinach 45, in Marktleugast sieben und in Neuenmarkt 20 Kinder unterrichtet.

Der Schulverband verfügt über eine Rücklage von 39 000 Euro.

Die wesentlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Schülerbeförderung (300 000 Euro), Mieten (102 500 Euro), Personal- und Verwaltungskosten (244 100 Euro) sowie Strom, Wärmelieferung, Energie und Reinigung (176 200 Euro).

Zu den wichtigsten Einnahmen zählen die Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung (160 200 Euro), die Kostenerstattungen der Grundschulen (360 000 Euro) und die Schulumlage (344 100 Euro).

Digitales Klassenzimmer

Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushalts sind die Entnahme aus der Rücklage (49 400 Euro) und der Zuschuss für das digitale Klassenzimmer (20 600 Euro). Dem Verwaltungshaushalt werden 40 000 Euro zugeführt. Investitionsmaßnahmen an den Gebäuden werden vom jeweiligen Eigentümer getragen. Auch sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, der Schulverband bleibt damit schuldenfrei.

"Wir sind bestens aufgestellt", bilanzierte der Verbandsvorsitzende und Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum. kpw