Schulverband berät den Etat

Am Donnerstag, 28. März, findet eine Sitzung des Schulverbands Maroldsweisach statt. Der Beginn ist um 16.30 Uhr im Schulhaus der Mittelschule in Maroldsweisach. Nach den Regularien werden den Teilnehmern die Ergebnisse des energetischen Sanierungskonzeptes für die Mittelschule Maroldsweisach präsentiert. Weitere Punkte der Tagesordnung sind der Haushalt 2019, die Anschaffung eines Wasserspenders in der Mittelschule Maroldsweisach sowie Informationen und "Sonstiges". Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. red