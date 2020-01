Schulungen zum Pflegelotsen für Mitarbeiter beginnen im Frühjahr

Nach dem erfolgreichen ersten Schulungsangebot im Dezember, bietet die Initiative "Familienorientierte Personalpolitik", in der der Landkreis Bad Kissingen Mitglied ist, auch in diesem Jahr wieder die Schulung zum Pflegelotsen an. Teilnehmen können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und zwar kostenfrei. Die Schulung dauert zwei Vormittage. Hintergrund ist, dass ein Drittel der älteren Menschen irgendwann Pflege benötigen. Oft sind deren Angehörige - meist die im Berufsleben stehenden Kinder - vom Eintritt der Pflegesituation überrascht und davon überfordert. Für viele von ihnen scheint die Situation schwer beherrschbar, wenn Eltern von heute auf morgen Pflege benötigen, in den meisten Fällen nach einem Aufenthalt im Krankenhaus auf Grund von Stürzen, Schlag- oder Herzanfall. Wie kann nun ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter in solchen Fällen unterstützen? Eine Möglichkeit ist die Versorgung mit Informationen, am besten aus einer Hand und von einer Person des Vertrauens. Diese Pflegelotsen haben die wichtigsten Informationen parat, die ein Mitarbeiter gebrauchen kann, um im Akutfall handlungsfähig zu sein. Folgende Fragen können Pflegelotsen beantworten: An wen wende ich mich zuerst? Was sind die wichtigsten Dinge, die ich regeln muss? Worum können sich andere kümmern? Wer gibt mir Unterstützung und welche Kosten übernehmen Pflege- oder Krankenkassen? Das Wissen dazu vermittelt das Seminarangebot der Initiative "Familienorientierte Personalpolitik". An zwei Vormittagen am 21. April 2020 und am 28. April 2020 können Unternehmen bzw. Arbeitgeber einen oder mehrere Mitarbeiter in das Seminar, dass jeweils von 9 bis 13.15 Uhr im Berufsinformationszentrum in Schweinfurt (Kornacherstr. 6) stattfindet, schicken und diese kostenfrei zu Pflegelotsen ausbilden lassen. Auf diese Weise können sich Unternehmen Fachwissen ins Haus holen, mit dem sie die Fragen ihrer Angestellten rund um das Thema Pflege sortieren können und Orientierung geben. Der Flyer mit allen Details zur Schulung und zur Anmeldung gibt es unter https://www.landkreis-badkissingen.de/m_18060 . Anmeldeschluss ist der 9. April. red