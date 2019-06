Schulung zum Thema "Sommerpflege"

Obwohl bei vielen Imkern gedanklich und jahreszeitlich der Sommerbeginn noch im Hinterkopf verankert ist, ist das Bienenjahr deutlich weiter. Sommerpflege, welche Inhalte und Arbeiten versteht man unter diesem Begriff, welche Maßnahmen sind notwendig an den Bienenvölkern und an den Ablegern. Die theoretischen Inhalte werden bei der Schulung des Lehrbienenstandes erläutert, die Maßnahmen werden an den Völkern praktisch vorgeführt. Dazu ist Treffpunkt am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr in der Heldburger Straße 61. red