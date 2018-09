Schulung in Krögelstein

Innerhalb seiner Kampagne "Pro Amateurfußball" bietet der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Vereinen die Möglichkeit, sich mithilfe von verschiedenen Praxisschulungen für die Altersklassen U15 bis U19 Trainingshilfen direkt in den Verein zu holen. Am Montag, 17. September, findet die Praxisschulung "Torhütertraining für D- bis A-Junior(inn)en" ab 18 Uhr auf dem Sportgelände des SV Krögelstein statt. Die kostenlose Schulung dauert rund drei Stunden und besteht aus einem Praxis- und einem Theorieteil. Am Praxisteil nehmen zwei bis vier Torhüter des gastgebenden Vereins teil. Mit den Torhütern werden verschiedene Übungen in der Praxis direkt demonstriert und mit den anwesenden Trainern/Betreuern direkt auf dem Platz besprochen. Bei Interesse bittet der BFV um Anmeldung per E-Mail an proamateur@bfv.de. Für Fragen steht Projektmanager Tobias Fischer (Telefon 089/542770818) zur Verfügung. red