Schulung für Seniorenhelfer beginnt

Die Helferschulung, für die ein neues Konzept erarbeitet wurde, startet Ende Juni. Alle, die sich in der Betreuung und Unterstützung älterer Menschen engagieren wollen, können diese kostenlose Schulung absolvieren.Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle für pflegende Angehörige informieren am Donnerstag, 13. Juni, über den genauen Schulungsplan. Die Einführungsveranstaltung findet im Awo-Treff von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Schulung beginnt am Samstag, 22. Juni, um 9 Uhr. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail an mgh.coburg@awo-omf.de. red