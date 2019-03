Schulung für Demenzhelfer

Das Diakonische Werk Haßberge sucht ehrenamtlich Tätige, die stundenweise pflegende Angehörige entlasten. Die Freiwilligen betreuen die Demenzkranken Zuhause. In dieser Zeit haben die Angehörigen Zeit für sich oder können Termine wahrnehmen. Die Helfer werden durch eine Fachkraft angeleitet und treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Sie sind bei der Tätigkeit versichert und erhalten eine kleine Aufwandsentschädigung. Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe bietet das Diakonische Werk ab Ende April eine kostenlose 30-stündige Schulung nach dem Konzept der Alzheimer Gesellschaft an. Nähere Informationen erhalten Interessierte beim Diakonischen Werk Haßberge, Fachstelle für pflegende Angehörige, Cornelia Schulze-Weidlich, Hauptstraße 12 in Maroldsweisach unter der Telefonnummer 09532/922313 oder per E-mail an dwhas-pflegepartner@gmx.de). red