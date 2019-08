Schulung beim Imkerverein

Das Bienenjahr neigt sich dem Ende entgegen. Warum soll jetzt ein Vergleich der beiden Methoden Ableger und Kunstschwarm erfolgen? In guten Jahren bietet die Natur stets Überfluss an, zum Beispiel bei Kirschen. Die Situation in den starken und guten Völkern bietet jetzt noch eine letzte Möglichkeit, sehr starke Völker in ihrer Bienenmenge auf die üblichen zwei Bruträume zu reduzieren und mit dem übrigen Bienenüberschuss - auch aus verschiedenen Völkern - einen oder gar mehrere Kunstschwärme zu erstellen. Für diese Methode der Vermehrung ist jetzt gerade noch Zeit. Wie müssen solche Einheiten betreut und versorgt werden? Diese und weitere Fragen werden beantwortet und am praktischen Beispiel erläutert, auch die Gesunderhaltung unter dem Aspekt Varroamilbe wird ein Thema sein. Die theoretischen Inhalte und jetzt notwendigen Maßnahmen werden am Lehrbienenstand praktisch vorgeführt. Mit Leben erfüllt werden die Ausführungen durch entsprechende Tipps zu allen Maßnahmen. Dazu trifft man sich am Freitag, 9. August, um 18.30 Uhr in der Heldburger Straße 61 in Bad Rodach. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder. Der Verein würde sich über den Besuch weiterer Imker, Interessenten und Gäste bei dieser Schulung freuen, heißt es in einer Mitteilung. red