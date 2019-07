Schulung bei der WBV Bamberg

Die Holzmarktsituation ist aufgrund der katastrophalen Auswirkungen von Dürre und Borkenkäferbefall mehr als angespannt. Die Waldbesitzervereinigung lädt Waldbesitzer und Interessierte zu ihrem nächsten Informationsabend ein. Borkenkäferbefall und Dürre stellen im Moment Wald und Waldbesitzer vor massive Probleme. In Zusammenarbeit mit dem AELF Bamberg informiert die WBV Bamberg über die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt und gibt Auskunft über das neue Fördermaßnahmenpaket, das der Staat für Kalamitäten geschnürt hat. Am Mittwoch, 17. Juli, um 17 Uhr ist Treffpunkt im großen Besprechungsraum des AELF, Neumarkt 20, in Scheßlitz. Anmeldung unter der Rufnummer 09542/772100 oder per Mail an info@wbv-bamberg.com. red