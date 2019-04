Der Imkerverein lädt zu einer Schulung am Lehrbienenstand zum Thema "Erweiterungsmaßnahmen im Bienenvolk" ein. Nachdem dieses Frühjahr sehr oft wechselhafte Temperaturen vorherrschten und sich erst jetzt ungewöhnliches Sommerwetter zeigt, sind Maßnahmen an den Bienenvölkern notwendig. Dies wird an den Völkern des Lehrbienenstands praktisch vorgeführt. Dazu treffen sich die Teilnehmer am morgigen Freitag, 26. April, um 18.30 Uhr in der Heldburger Straße 61. red