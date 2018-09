Schulumbau geht weiter

Der Gemeinderat Guttenberg trifft sich am Montag, 10. September, um 19 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus. Neben diversen Bauanträgen stehen Vergaben für den Umbau der Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus auf der Agenda. Außerdem werden die Anträge der Hartsteinwerke Schicker auf Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Werks- und Steinbruchgelände in den Schieferbach und in den Untergrund sowie von Rudolf Hinderlich auf Einrichtung einer Seniorenbetreuung in Guttenberg behandelt. red