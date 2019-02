Schulterschmerzen schultern

Die Schulter ist eines der am häufigsten von Verletzungen und Erkrankungen betroffenen Gelenke. In einem Vortrag der VHS am Donnerstag, 21. Februar, erklärt Maik Behnke, wie man Erkrankungen vorbeugen kann. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Löwenstraße 16. Um Anmeldung unter Telefon 09561/88250 oder unter www.vhs-coburg.de wird gebeten. red