Schulterschluss mit den Fans

Gegen den bereits länger als Absteiger feststehenden Dessau-Roßlauer HV geht es für den HSC 2000 Coburg am abschließenden Spieltag der Saison 2018/2019 (Anwurf in allen Spielen zeitgleich um 18 Uhr) nun noch darum, sich mit einer guten Leistung von den Fans zu verabschieden und mit einem forschen Auftritt für die letzte Heimleistung gegen den ASV Hamm-Westfalen Wiedergutmachung zu betreiben.

Saisonabschluss nach Maß

"Eigentlich will ich das gar nicht mehr aufgreifen. Wir haben schon vor der letzten Partie in Nettelstedt gesagt, dass wir jetzt noch alles rausholen wollen. Für Dessau haben wir uns ähnliches vorgenommen", strebt Coach Jan Gorr einen Saisonabschied nach Maß an.

Doch auch Dessau-Roßlau wird noch einmal zeigen wollen, dass sie in die Liga gehören. Sie haben im letzten Heimspiel gegen den TV Hüttenberg mit einem klaren Erfolg ein Ausrufezeichen gesetzt und werden auch beim HSC nicht klein beigeben. Denn sie können völlig locker agieren, haben nichts mehr zu verlieren.

Gegen die meist defensive 6:0-Deckung der Gäste will Coburg genauso gute Antworten wie vergangene Woche gegen die offene Abwehr in Nettelstadt finden. "Dessau ist zwar für eine 6:0-Variante bekannt, doch vielleicht packen sie ja auch etwas Überraschendes aus", hat Gorr auf jeden Fall auch für andere Variationen Antworten in der Hinterhand.

Wechselt Prakapenia in 1. Liga?

Auch wenn personell das letzte Saisonspiel ein Spiegelbild der gesamten Saison ist. Oft waren Spieler zu ersetzen. So wird Pontus Zettermann bekanntlich fehlen. Hinter Anton Prakapenia, der in der vergangenen Partie zwar schon auf dem Spielberichtsbogen stand, aber nicht zum Einsatz kam ("Wir haben es probiert, aber beim Aufwärmen festgestellt, dass es noch nicht geht", so Gorr) steht weiter ein dickes Fragezeichen.

Überhaupt soll die Zukunft des Rückraumspielers in Coburg noch nicht abschließend geklärt sein, da ihm nach bisher unbestätigten Informationen zufolge ein Angebot aus der 1. Liga vorliegen soll.

Patrick Weber, der den Klub definitiv verlassen wird und ebenso wie Markus Hagelin am Samstag nach dem Spiel offiziell auch verabschiedet wird, sorgte zuletzt für unheimlich viel Torgefahr aus dem Rückraum. Aber auch er steht für Samstag auf der Kippe. "Er hat sich eine Kapsel an der rechten Hand verletzt und auch da werden wir bis zum Samstag abwarten müssen, wie sich das entwickelt."

Der Coburger Trainer ist einmal mehr als Lückenfüller gefragt, was mit Tobias Varvne auf der rechten Rückraumposition bestens geklappt hatte. Obwohl es nicht mehr um viel geht, "haben wir uns auf diese Partie genauso vorbereitet, wie auf alle anderen 37 davor, angepasst an die hohe Belastung der letzten Woche und der aufgrund von Verletzungen fehlenden Leute", lässt Gorr auch vor dem 38. Auftritt Professionalität erkennen.

"Wir wollen unseren Fans ja noch einmal einen ordentlichen Rahmen bieten". Ziel von Gorr und dem Team ist es, den dritten Tabellenplatz gegen Hamm zu verteidigen. Einen Punkt und 21 Tore liegen die Coburger vor dem Tabellenvierten, ein Remis dürfte reichen, doch zum Abschied aus der Saison soll es auf jeden Fall mehr sein.

Punktspielstart 24./25. August

Dann ist erst einmal Pause, bis Gorr zum Trainingsauftakt am 10. Juli zur Vorbereitung bittet. Bis dahin werden sich die Spieler individuell fit halten, um gleich am 24. oder 25. August voll in die Saison 2019/2020 durchstarten zu können. Eine Woche zuvor steht die erste Pokal-Runde an. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt also nicht. rbi/oph