Schulterschluss beim Ausbau der ICE-Strecke

Landrat Johann Kalb hatte die Spitzen aus Politik, Bahn und Straßenbauverwaltung zusammengerufen. Sein Ziel: Gemeinsam den Ausbau der ICE-Strecke Nürnberg-Erfurt im südlichen Landkreis Bamberg so voranzubringen, dass die Menschen von Altendorf über Hirschaid bis Strullendorf davon profitieren können.

Mit diesem Projekt werden auch im Süden des Landkreises Bamberg Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt, appellierten der Bamberger Landrat Johann Kalb (CSU), Staatssekretär Thomas Silberhorn (CSU) sowie die Abgeordneten Holger Dremel (CSU) und Andreas Schwarz (SPD) an Bürgermeister, aber auch Schienen- und Straßenplaner, gemeinsam nach optimalen Lösungen für noch offene Straßenanbindungen oder barrierefreie Bahnhöfe zu streben.

Neu anschieben

Phasenweise waren die Verhandlungen zwischen den Beteiligten in einigen Kommunen zuletzt nicht mehr vorangekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. "Deshalb dieses Spitzentreffen mit den Entscheidern bei der DB Netz AG, Mike Flügel und Alfons Plenter", erläutert Landrat Kalb. Nördlich von Bamberg hat sich nach seinen Worten bei diesem Milliardenprojekt der Bahn gezeigt, "was im Schulterschluss von Bahn, Kommunen und Straßenbauverwaltung erreicht werden kann".

Die Gemeinde Altendorf mit Bürgermeister Karl-Heinz Wagner (CSU) und das Gemeindeoberhaupt des Marktes Buttenheim, Michael Karmann (CSU/ZWdG), standen vor dem Spitzentreffen vor einer ganzen Reihe ungelöster, aus Sicht der Kommunen "existenzieller Fragen": Wer plant den Kreisverkehr an der Zusammenführung von Staatsstraße 2244 und 2260 neu (sie quert die Bahnlinie München - Berlin)? Wer finanziert diesen Kreisverkehr? Wie kann Altendorf an die Autobahn A 73 (Anschlussstelle Buttenheim) angebunden werden? Diesen gordischen Knoten lösten die Teilnehmer des Spitzentreffens in intensiven Verhandlungen: Die Straßenbauverwaltung erklärte sich bereit, die Federführung zu übernehmen.

Bürgermeister Klaus Homann (CSU) brachte für den Markt Hirschaid die Verlängerung des Bahnsteigs, eine Verbreiterung der Unterführung sowie den Parkplatz am Bahnhof auf die Tagesordnung des Spitzentreffens.

Alles, was nicht zu Verzögerungen des Bahnprojektes führt, werde die Bahn wohlwollend prüfen, sagte der Leiter Technik des Abschnittes Bamberg-Eltersdorf, Alfons Plenter, sein Entgegenkommen zu. Das galt auch für das Anliegen des Strullendorfer Bürgermeisters Wolfgang Desel (CSU), der den dortigen Bahnhof ebenfalls barrierefrei haben möchte. red