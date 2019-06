Schultag auf dem Bauernhof

Ein Bauernhofbesuch ist eine tolle Bereicherung für den Schulalltag. Die für das Programm "Erlebnis Bauernhof" registrierten Betriebe wollen mit den Projektwochen unter dem Motto "Sommer. Erlebnis. Bauernhof" von Montag, 24. Juni, bis Mittwoch, 26. Juli, besonders auf ihr Angebot hinweisen. Schulklassen sind zu einem erlebnispädagogischen Vormittagsprogramm auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eingeladen. Für weitere Fragen steht Christine Reininger am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter der Telefonnummer 09561/769134 oder per E-Mail an christine.reininger@aelf-co.bayern.de zur Verfügung. red