Schulsystem wird vorgestellt

Die Schulleitung der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg bietet interessierten Schülereltern der 3. Klassen einen Informationsabend am Mittwoch, 20. März, in die Aula der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg an. An diesem Abend wird die Beratungsrektorin Stefania Kimmel das vielfältig gegliederte bayerische Schulsystem vorstellen. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek