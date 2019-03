Schulsanierung erläutert

Beim traditionellen Fischessen der Frauenunion ging es diesmal nicht um die große Politik, vielmehr erläuterte Vorsitzende Melita Braun zusammen Bürgermeister Robert Hümmer (CSU) die geplante Sanierung der Grundschule, ein Thema, das vielen am Herzen liegt. Diese große Maßnahme müsse in den nächsten Jahren gestemmt werden. Eine Sanierung mache Sinn, so Braun, da das Gebäude eine zentrale und schöne Lage besitze. Robert Hümmer vertrat die Meinung, bei den jetzigen Zinssätzen sei der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun. Wie sich in der Informationsveranstaltung mit 200 Bürgern gezeigt habe, wollten die meisten eine Sanierung und keinen Neubau, für dem eine Bürgerinitiative mit Unterschriftenlisten votiert hatte. Das Architektenbüro Horstmann & Partner hatte die Ausschreibung gewonnen. Die grundsätzlichen Planungen beinhalten Ganztagsschule, Mensa, Umkleiden und ein neues Heizgebäude mit Hackschnitzelheizung. Hierdurch könnten Stromkosten von 100 000 Euro eingespart werden. Durch die Umplanung des Hortes ins Erdgeschoss könne dieser auch barrierefrei über die Pausenhalle erschlossen werden. Nach der Sanierung wird es in der Schule jeweils 25 Hortplätze und 25 Plätze für eine Ganztagsschule geben. Die Gesamtkosten sind plausibel, wirtschaftlich und belaufen sich auf rund 8,7 Millionen Euro. Die Gesamtförderung beträgt laut Bürgermeister etwa fünf Millionen Euro. Die europaweite Ausschreibung für die Arbeiten findet am 4. April statt. Am 28. März wird es eine öffentliche Auftaktveranstaltung geben, wo Ideen zur Sanierung besprochen und gerne weitere aufgenommen werden können.

Sachstand Lehrschwimmbecken

Neben der Information zur Sanierung der Schule wurde auch der Sachstand zum Lehrschwimmbeckenbau nachgefragt. Hier werde die Gemeinde Altenkunstadt mit 160 000 Euro Planungskosten in Vorleistung gehen, damit es dann schnellstens weitergehen kann, wie Hümmer informierte.

Als positiv sah es das Gemeindeoberhaupt an, bei der Nutzung der Neumühle einen Investor gefunden zu haben - so entstehen jetzt dort zentrale Wohnungen.

"Bereicherung" am Kordigast

Als eine Bereicherung stellte Robert Hümmer den fast fertiggestellten Spielplatz auf dem Kordigast "Spielwienix" dar, der im Mai eingeweiht werden soll. Sehr gut entwickle sich auch der Bau von seniorengerechten Tagespflegeplätzen an der Theodor-Heuss-Straße. Geplant sei auch ein "Haus des Kindes plus" wo Kindergartengruppen mit Randzeitbetreuung entstehen sollen.