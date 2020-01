Schulprojekt im Libanon

Eine Spende in Höhe von 1500 Euro haben der Vorsitzende Reinhard Zillig und Schriftführer Andreas Spahn vom Verein für Kulturpflege (VfK) Drosendorf an Pfarrer Walter Ries, den Vertreter der Libanon-Hilfe Stegaurach, übergeben. Die im VfK zusammengeschlossenen Drosendorfer Ortsvereine hatten für den ersten Adventssonntag zur Krippeneröffnung mit Adventsmarkt und vorweihnachtlicher Musik eingeladen. Wie seit vielen Jahren üblich wurde dabei um Spenden für ein Hilfsprojekt gebeten.

2019 hatte man sich dazu entschieden, eine Schule für syrische Flüchtlingskinder im Libanon unterstützen zu wollen. In der Schule in Naameh am Rande der Hauptstadt Beirut werden 400 syrische Flüchtlingskinder, die sonst keine Möglichkeit auf Bildung hätten, von syrischen und palästinensischen Lehrkräften unterrichtet. red