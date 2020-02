Schulkinotage im Utopolis

Die englischen Schulkinotage finden von Montag, 10., bis Mittwoch, 12. Februar, im Kino Utopolis statt. Die Filme fangen am Montag und Dienstag jeweils um 11 Uhr an, am Mittwoch um 10.40 Uhr und enden um 13 Uhr. Am Montag wird "Lion king II" (6. + 7. Klassen) gezeigt, am Dienstag "The kings of summer" (8.+ 9. Klassen) und am Mittwoch "Green book" (10.+11. Klassen). Die Schulkinotage gehen in diesem Jahr in die vierte Runde und sind aus einem P-Seminar entstanden. Parallel läuft in Zusammenarbeit mit dem Utopolis der englische Film des Monats (jeweils am ersten Mittwoch). red