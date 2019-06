Schulkinder bewiesen Fitness beim Laufen

Es ist Freitag, Dr- Hans-Weiß-Sportplatz, Bad Kissingen. Antonia, neun Jahre alt (Name geändert), joggt die Tartan-Bahn entlang. Noch vor zwei Tagen hat sie einen Laufversuch nach acht Minuten erschöpft abgebrochen, weil sie zu schnell angefangen hatte, doch heute geht sie die Strecke bewusst entspannt an.

Gerade wird sie von drei Jungs überholt. Sie unterhalten sich ihrem Vorsatz entsprechend über Fußball, damit sie so von der Anstrengung des Laufens abgelenkt sind. Weiter hinten kommt ein ganzer Pulk von Zweitklässlern. Mittendrin: ein lauferfahrener Vater, der die Kinder immer wieder einsammelt, anspornt, bremst. In dieser Klasse wird später die Erfolgsquote besonders hoch sein. Doch was treibt die Kinder heute an?

"Lauf dich fit!" Unter diesem Motto bereiteten sich die Henneberg-Schüler seit Wochen im Sportunterricht auf eine "Laufchallenge" vor. Dieses Projekt des Bayerischen Leichtathletik - Verbandes hat sich zum Ziel gesetzt, der zunehmenden Bewegungsarmut der Kinder zusammen mit Eltern, Schulen und Sportvereinen nachhaltig entgegenzuwirken, die Lust zum ausdauernden Laufen und die Freude am Spielen im Zusammenhang mit Laufen zu wecken und zu steigern. Die Aufgabe der Challenge besteht dabei darin, einen Parcours im eigenen Tempo wohldosiert 15 Minuten oder gar 30 Minuten ohne Gehpause durchzuhalten.

Aus den Erfahrungen des Sportunterrichts heraus waren die Erwartungen des Kollegiums eher durchwachsen. Jeder, der es einmal versucht hat, weiß, wie lang sich 15 oder gar 30 Minuten ziehen können, wenn man einfach nur läuft. Da braucht man schon viel Anstrengungsbereitschaft und auch ein bisschen Leidensfähigkeit. Kann man so etwas von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren überhaupt erwarten?

234 Kinder standen also am Dr. Hans-Weiß-Sportplatz an verschiedenen Startpunkten der Laufstrecke bereit und starteten alle gleichzeitig. Fast 40 Eltern unterstützten die Lehrer als Streckenposten, um auf Gehpausen zu achten, die Kinder anzufeuern oder gar mit ihnen mitzulaufen. Offensichtlich mit Erfolg, denn 60 Kinder hielten die 15 Minuten problemlos durch, und weitere 153 Schülerinnen und Schüler konnten sogar eine halbe Stunde ohne Gehpause durchlaufen. Den Vogel schoss dabei ausgerechnet eine erste Klasse ab: Hier schafften ausnahmslos alle Kinder die 30 Minuten.

Dann stand den Kindern der zweite Teil des Sportfestes bevor: die Klassenolympiade. Nicht die Einzelleistung besonders sportlicher Schüler stand hier im Vordergrund, sondern jede Klasse musste bei unterschiedlichen Staffeln eine gute Zusammenarbeit zeigen, um in einer bestimmten Zeit möglichst viele Punkte zu erhalten. Dabei traten jeweils die Klassen einer Jahrgangsstufe gegeneinander an. Den goldenen Wanderpokal konnten dabei jeweils die 1a, die 2a, die 3a und die 4b für sich verbuchen. Gunhild Seitz