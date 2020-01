Schulhausmeister ging nach 33 Jahren in den Ruhestand

"Eine Institution geht in den Ruhestand", teilt der Lautertaler Bürgermeister Karl Kolb mit. Manfred Koch, Hausmeister an der Mittelschule Am Lauterberg, trat am 12. Dezember 2019 nach über 33 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur und Bauklempner begann am 12. Mai 1986 seinen Dienst in der Lautertaler Schule. In seiner langjährigen Dienstzeit hat er einige Schulleiter kommen und gehen gesehen und viele Entwicklungen an der Schule durchlebt. So ist die Schülerzahl von einst 380 Schülern auf derzeit 100 Schüler gesunken.

Bürgermeister Karl Kolb, geschäftsleitender Beamter Hans Frieß und Personalratsvorsitzender Michael Wohl bedankten sich im Rahmen der Weihnachtsfeier bei Manfred Koch für seine Verdienste um die Schule. Mit ihm verlasse eine "Institution" die Schulfamilie. Manfred Koch bedankte sich seinerseits bei der Gemeinde und der Schule für die gute Zusammenarbeit. Er sei gerne Schulhausmeister gewesen, die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, aber nun freue er sich auf den Ruhestand. Seinem Nachfolger Marcel Scholz sicherte er Unterstützung zu, wann immer er ihn brauche. red