Schulhaus Ende 2021 zukunftsfit

Die Teilsanierungen, die die Adam-Riese-Schule seit ihrer Errichtung anno 1965 erfuhr, haben im Vergleich mit der nun angelaufenen Generalertüchtigung, inklusive Herstellung der Barrierefreiheit und energetischer Sanierung, "Peanuts"-Charakter. Vor seiner jüngsten Sitzung machte sich der Bauausschuss vor Ort ein Bild von den Baumaßnahmen, die im Innenbereich des Schulgebäudes noch ganz am Anfang stehen und schätzungsweise weitere zweieinhalb Jahre beanspruchen werden.

Kosten: 6,7 Millionen Euro

Gerd-Peter Lauer und Joachim Schlund von den als Arbeitsgemeinschaft kooperierenden Architekturbüros Schlund (Bad Staffelstein) und Lauer und Lebok (Lichtenfels) sowie Stadtbaumeister Andreas Ender gaben beim Rundgang durch das Schulgebäude einen Überblick über das Projekt. So sieht die Generalsanierung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 6,7 Millionen Euro zum einen die Ertüchtigung der in die Jahre gekommenen technischen Anlagen vor, beispielsweise die komplette Neuverlegung der Elektrik, ferner die umfassende energetische Sanierung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit für das gesamte Schulgebäude mit Anbau einer Aufzugsanlage.

"Boden, Wand, Decke - es wird alles neu gemacht", sagte Architekt Lauer. Fußbodenheizung, Innenputz, Ersatz der bisherigen Leuchtstoffröhren durch LED - all das war Thema beim Ortstermin. Lauer zeigte dabei auch Entwürfe für die künftige Gestaltung der Garderoben. Generell werde aber bei der neuen Innengestaltung des Schulgebäudes nichts über die Köpfe der Schulvertreter hinweg entschieden, ganz im Gegenteil, wie Architekt Schlund betonte.

Der Stadtsäckel wird dank der Zuschüsse des Freistaates nicht in dem Maße belastet, wie es beim ersten Blick auf die immense Investitionssumme den Anschein hat. Für einen Teil der Maßnahme mit einem Volumen von 1,09 Millionen Euro bekommt die Stadt eine Förderung in Höhe von 972 000 Euro, also rund 90 Prozent. Was die übrigen rund 5,6 Millionen Euro Kosten betrifft, steht der offizielle Förderbescheid zwar noch aus. Wie Kämmerin Annette Ramer auf Nachfrage mitteilte, dürfe aber mit einem Förderanteil von 75 Prozent, also rund 4,2 Millionen Euro, gerechnet werden.

Bei laufendem Schulbetrieb

Die Umsetzung der Generalsanierung bei laufendem Betrieb bezeichnete Bürgermeister Kohmann als "besondere Herausforderung", zumal in der Regel mehrere Gewerke parallel tätig seien. Laut Bauamtsleiter Michael Hess werde versucht, dabei die lärmintensiven Arbeiten in die Zeiten außerhalb des Schulbetriebs zu legen. Man bemühe sich, die Beeinträchtigungen für die Schüler soweit wie möglich in Grenzen zu halten.

Laut den planenden Architekten ist folgende Zeitschiene zur Fertigstellung vorgesehen: Bauabschnitt 1 - zweites Obergeschoss: Sommerferien 2019; Bauabschnitt 1 - erstes Obergeschoss: Weihnachten 2019; Bauabschnitt 1 - Erdgeschoss: Ostern/Pfingsten 2020; Bauabschnitt 3 - Obergeschosse: Sommerferien 2020; Bauabschnitt 3 - Erdgeschoss: Weihnachten 2020; Bauabschnitt 3 - Untergeschoss: Ostern/Pfingsten 2021; Bauabschnitt 2 - Obergeschosse: Weihnachten 2021.

In der anschließenden Sitzung im Rathaus wurden folgende Entscheidungen getroffen: Der Bebauungsplan "Am Theisenort" in Uetzing ist einen wichtigen Schritt weiter. Per einstimmigem Votum wurde der Satzungsbeschluss gefasst. Nach öffentlicher Bekanntmachung wird der Bebauungsplan dann Rechtskraft erlangen.

Zustimmung zu Betonsilo

"Beton to go" gibt es künftig am Ortseingang von Wolfsdorf. Notwendig ist dafür die Errichtung eines Silos mit einer Höhe von 8,80 Metern. Es handelt sich hierbei nicht um einen Festbau, sondern um eine mobile Anlage. Wegen der Sichtbeziehung meinte Bürgermeister Kohmann, dass eine Verschiebung weg vom seitens des Bauwerbers geplanten Standort direkt an der Straße nach hinten hin Sinn mache. Unter Einarbeitung dieses Punktes, dem Erhalt der bestehenden Begrünung und der Vermeidung von Werbebeschriftung auf dem Silo wurde dem Bauantrag zugestimmt.

Über Bauherrn verärgert

Bereits bei der vorhergehenden Ortsbesichtigung hatte das "Vorpreschen" eines Grundstückseigentümers in der Rosenstraße in Bad Staffelstein dem Gremium Unmut bereitet. Dieser hatte, direkt an die Straße angrenzend, eine rund 2,50 Meter hohe hölzerne Terrasse errichtet, die allerdings eher Balkoncharakter aufweist. Wie in den umgebenden Anwesen der Straße müssen Flucht und Abstand zur Straße eingehalten werden, was hier aber nicht beachtet wurde, obwohl es sich um genehmigungspflichtiges Bauvorhaben handelt. Dem könne man nicht zustimmen, meinte Harald Konietzko bei der Behandlung des Bauantrags in der Sitzung, da er einen Präzedenzfall befürchte. Das sah das übrigen Gremium genauso. Dem Vorhaben wurde daher das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Es wird nun das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer gesucht, um im Zuge des notwendigen Rückbaus eine Alternativlösung für die Errichtung einer Terrasse zu finden.

Das gemeindliche Einvernehmen wurde hingegen für die Bauvoranfrage zur Einfriedung eines Grundstücks in Schönbrunn in Aussicht gestellt. Hier sind ein 20 auf 40 Meter großer Reitplatz, zwei Weidebereiche und die Errichtung eines Unterstandes für Therapiepferde geplant.

Positiv beschieden wurden ferner die Bauanträge eines Bauunternehmens am Äußeren Frankenring zur Errichtung eines Waschplatzes sowie der Firma Moll für einen elektrischen Betriebsraum neben dem vorhandenen Pförtnergebäude.