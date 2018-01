02.10.2017

Schulförderverein droht das Aus

Die Zukunft des Unterstützerkreises an der Martinschule ist ungewiss. Die Neuwahl des Vorstandes steht an - doch es mangelt an Kandidaten. Sollten die Posten unbesetzt bleiben, wäre die Schließung des Vereins durch das Gericht die Folge.