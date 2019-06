Über den Beschluss über den Antrag auf Verlängerung der 30km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung in der Von-Werthern-Straße wird am Donnerstag, 13. Juni, bei der Sitzung des Gemeinderates beraten. Außerdem geht es noch um die Vorlage der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018, den Beschluss über die Gewährung von Schulfestmarken sowie den Grundsatzbeschluss über den Anschluss an das Bayerische Behördennetz. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. red