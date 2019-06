Schulfest im Zeichen Europas

Ganz im Zeichen Europas stand am Freitag das Fest der Grund- und Mittelschule Windheim. Die Schülerinnen und Schüler hatten eine Fülle ganz unterschiedlicher Aktivitäten und Workshops vorbereitet. Im Schulgebäude gab es zahlreiche Projekte "quer durch den Garten Europas" zu erkunden, während an verschiedenen Mitmach-Stationen (Bild) Geschicklichkeit und Wissen gefragt waren. Für jede absolvierte Aufgabe erhielten die Schüler einen Stempel in ihre Laufkarte, wofür sie anschließend belohnt wurden. Foto: Heike Schülein