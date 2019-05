Am Freitag, 31. Mai, von 13 bis etwa 17 Uhr findet an der Steigerwaldschule Ebrach das Schulfest der Schulfamilie statt. Die Besucher erwartet ein musikalisches Programm und allerlei Betätigungsmöglichkeiten. Für reichlich Essen und Trinken ist gesorgt, heißt es in der Mitteilung. red