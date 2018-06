Schulfest an der Grundschule

red



"So feiern und singen die Kinder am Sinnberg": Ein Schulfest mit Gesang , Musik, Sport und Spiel feierten die Schüler der Sinnberg-Grundschule zusammen mit ihren Eltern und anderen Gästen.Nach der Eröffnung durch die Flötengruppe begrüßte Rektor Karl-Heinz Deublein die Kinder und ihre zahlreich erschienenen Angehörigen. Alexander Koller vom Förderverein der Schule überreichte den Schülern fünf Fair-Trade-Fußbälle und Fair-Trade-Kaffee für das Fest. Dann sang der "größte Kinderchor Kissingens", wie die musikalische Leiterin Michaela Weißenberger meinte, nämlich alle Schüler, das Lied "Gemeinsam lachen macht uns Spaß".Durch die Liedzeile "Die Sonne scheint", ließen sich die dunklen Regenwolken bis zum Ende des Festes vertreiben. Nach einem Poi-Tanz zur Melodie des Radetzkymarsches durften sich die Kinder nun auf dem Schulgelände vergnügen. Bei den Aktivitäten war für alle Kinder etwas dabei: Dosenwerfen, Slalom, Torwandschießen, Pedalos, Rolli-Rallye, Sockenweitwurf, Balancieren, Seilspringen, Bowling , Jahrmarktwerfen, Smartietransport und Riesenseifenblasen. Außerdem wurden das Basteln von Postkarten, eine Tombola, Hennabemalung, Fantasiereisen und spannende Rätsel angeboten.Einen Höhepunkt bildeten die Aufführungen in der Turnhalle. Dort gestaltete die Klasse 3c das Astronautenlied tänzerisch und musikalisch, die Klasse 2c führte einen südamerikanischen Tanz auf und die Brass-Class unter Leitung von Bernd Hammer zeigte ihr Können.Der Elternbeirat und die Schülereltern hielten Essen und Getränke bereit. Zum Schluss versammelten sich noch einmal alle Klassen im Atrium und sangen die Schulhymne "Hand in Hand". Nach dem Dank an alle Helfer und Sponsoren schloss die Veranstaltung mit dem Song "Seven Nation Army".