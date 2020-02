Schulfamilie zeigt Einsatz

Die stolze Summe von insgesamt 10 000 Euro aus dem Erlös des Christkindlesmarktes im Teilneubau der Maria-Ward-Schule an der Edelstraße übergaben jetzt Schülerinnen von Realschule und Gymnasium an Vertreter fünf sozialer Einrichtungen in Bamberg, der Region und in Afrika.

Die ganze Schulfamilie aus Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft, Elternbeirat sowie der Congregatio Jesu hatte sich vier Wochen vor Weihnachten mächtig angestrengt und eine große Spendensumme für einen guten Zweck erwirtschaftet, etwa durch den Verkauf von weihnachtlichen Basteleien. So durfte sich Ursula Weidig vom Frauenhaus Bamberg über einen Scheck in Höhe von 3000 Euro freuen. 2000 Euro erhielt Hildegard Halm-Götz, Vorsitzende des Vereins "Pfad für Kinder", der Pflege- und Adoptivfamilien aus der Region unterstützt. 2000 Euro gingen auch an die Schwestern der Congregatio Jesu für die Missionsarbeit, speziell zur Unterstützung von Schulprojekten in Simbabwe. Weitere 2000 Euro erhielt ein privater Kindergarten mit Vorschule für bedürftige Kinder in einem Armenviertel in Soweto bei Johannesburg, geleitet von dem Südafrikaner Hendrik Meyer. 1000 Euro erhielt schließlich Peter Klein für die Bamberger Wärmestube, Treffpunkt für Menschen in Not. el