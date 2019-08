Schulen werden mit Millionen gefördert

Der digitale Wandel macht auch vor Schulen nicht Halt. Für die digitale Ausstattung der Bildungseinrichtungen in Bayern wird bis 2024 fast eine Milliarde Euro bereitgestellt. "Rund 5,28 Millionen Euro stehen in diesem Zeitraum für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur im Landkreis Forchheim bereit", darüber informiert der Forchheimer Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (CSU).

Die Förderhöchstbeträge für die Schulaufwandsträger der einzelnen Schulen im Kreis stehen jetzt fest. Hofmann will die Gemeinden über die Details in einem gesonderten Schreiben informieren. "Unsere Kinder wachsen in einem digitalen Zeitalter auf, der Schulalltag muss diesen Fortschritt aufnehmen. Lesen, Schreiben und Rechnen bleibt weiterhin wichtig. Die digitale Technik soll ein weiteres Mittel sein, um Lernziele besser zu erreichen. Der Unterricht kann dadurch abwechslungsreicher und interessanter gestaltet werden", führt Hofmann aus. Dabei müssten auch die Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrer ausgebaut werden.

Die Fördergelder werden entsprechend der Schüler- und Klassenzahl einer Schule auf die Kommunen und privaten Träger verteilt, erklärt Hofmann. Kommunen beziehungsweise Träger privater Ersatzschulen können ab sofort Anträge stellen, Voraussetzung für die Förderung ist das schuleigene Medienkonzept des Schuljahres 2018/19. "Das Medienkonzept beinhaltet einen schulspezifischen Ausstattungsplan, der passgenau die jeweilige Schulsituation berücksichtigt", erläutert Hofmann.

Damit könne die digitale Bildung an den Schulen kraftvoll umgesetzt werden. Er bedankt sich bei den beiden CSU-Bundestagsabgeordneten Silke Launert (Bayreuth/Forchheim) und Thomas Silberhorn (Bamberg/Forchheim), dass sie für die Bildungshoheit des Freistaats Bayern gekämpft hätten. red