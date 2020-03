Schulen verschieben

Der für Freitag, 13. März, geplante Tag der offenen Tür an der Lorenz-Kaim-Schule (Berufliches Schulzentrum Kronach) und die Informationsveranstaltung für die Eltern übertrittswilliger Schüler am Samstag, 14. März, am Kaspar-Zeuß-Gymnasium werden verschoben. Das beschlossen die beiden Schulleitungen gestern.

Bei beiden Veranstaltungen kommen aus dem Landkreis und darüber hinaus teilweise mehr als 500 Personen auf engem Raum zusammen. Die von der Staatsregierung beschlossene Verbotsgrenze von 1000 Teilnehmern würde zwar aller Voraussicht nach nicht erreicht, aber aus dem Charakter der Veranstaltungen speziell an diesen beiden Schulen ergäbe sich aus Sicht der Schulleitungen ein nicht unerhebliches Potenzial für Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Da sich die Lage voraussichtlich nicht rasch entspannen dürfte, kommen als Ersatztermine nur Termine nach den Osterferien in Frage. Wenn es die Lage erlaubt, Ersatztermine festzulegen, werden diese über die Homepages der Schulen und die Presse bekanntgegeben. Informationsmöglichkeiten, die jetzt schon genutzt werden können, sind die Schul-Homepages www.bs-kronach.de und www.kzg.de.

Die Verschiebung betrifft nicht Veranstaltungen mit einem kleineren Teilnehmerkreis wie den Eltern- und Auszubildendensprechtag an der Lorenz-Kaim-Schule am heutigen Donnerstag um 17 Uhr und den Informationsabend für die Eltern übertrittswilliger Schüler, die Interesse am offenen oder gebundenen Ganztag haben, am Dienstag, 17.März, um 18.30 Uhr in der Studiobühne des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums. red