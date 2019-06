Schulen sammeln Plastikdeckel

Die Grund- und Mittelschule Marktleugast und die Realschule Kulmbach haben sich erfolgreich an der Aktion "500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung" beteiligt. In Marktleugast konnten in nur 27 Monaten insgesamt mehr als eine Million Plastikdeckel von Flaschen, Getränkekartons oder Zahnpastatuben zusammengetragen werden. Durch den ungebrochenen Sammelwillen von Elternbeirat und Schülern wurde das Vorjahresergebnis von 420 Kilogramm um weitere 90 Kilogramm gesteigert. Dadurch konnten aus Marktleugast bereits mehr als 500 Polio-Impfungen indirekt finanziert werden.

Sehr gut unterstützt wurde die 2017 ins Leben gerufene Aktion auch in diesem Schuljahr durch den Getränkehandel Rödel in Marktleugast. Leider beendet der verantwortliche Träger zum 30. Juni die Aktion. Die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe sind zuletzt deutlich gesunken. Es kann daher nicht sichergestellt werden, dass auch in Zukunft die Erlöse erzielt werden können.

Auch an der Kulmbacher Realschule wurde fleißig gesammelt. An die 3000 Deckel landeten in der Tonne. Die Federführung hatte die Klasse 7c übernommen und andere mit ihrer Sammelwut angesteckt. Es sei gut, wenn eine Gemeinschaft durch gemeinsames Tun zusammenwachse und gleichzeitig etwas Gutes tue, hieß es. kpw/red