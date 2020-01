Schulen informieren

Die Fachoberschule und die Berufsoberschule Erlangen laden zu ihren Informationsveranstaltungen ein. Der Infoabend der FOS findet am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr im Redoutensaal, Theaterstraße 2, der Infoabend der BOS am Mittwoch, 5. Februar, ebenfalls um 19 Uhr, im Schulgebäude (Raum K06/07, UG) in der Drausnickstraße 1 c statt. Themen sind jeweils die Aufnahmevoraussetzungen und die Anforderungen sowie die mit dem Abschluss erworbene Studienberechtigung. red