Schulen erhalten Fördergelder

Die Förderrichtlinie "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" ist online. Das heißt, dass die Kommunen und privaten Schulträger im Landkreis Bad Kissingen konkrete Förderbeträge erhalten: "Damit können unsere Kommunen und Schulträger zielgerichtet und nachhaltig in die digitale Ausstattung unserer Schulen investieren und die Rahmenbedingungen für das Lernen in einer digitalen Welt spürbar verbessern", freut sich Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner in einer Mitteilung.

Insgesamt erhalten die Kommunen und privaten Schulträger in Stadt und Landkreis Bad Kissingen 4 368 410 Euro. Diese verteilen sich wie folgt: Aura Grundschule, Schulverband 28 081 Euro, Bad Bocklet 102 767 Euro, Bad Brückenau 196 315 Euro, Bad Kissingen 440 871 Euro, Landkreis Bad Kissingen 2 230 163 Euro, Burkardroth 144 195 Euro, Schulverband Elfershausen-Langendorf 83 538 Euro, Euerdorf (Verwaltungsgemeinschaft) 62 544 Euro, Hammelburg 275 721 Euro, Maßbach 121 068 Euro, Motten 21 699 Euro, Münnerstadt 79 563 Euro, Mittelschulverband Münnerstadt-Maßbach 84 472 Euro, Nüdlingen 53 184 Euro, Oberleichtersbach 32 335 Euro, Oberthulba 115 896 Euro, Oerlenbach 98 826 Euro, Riedenberg 25 528 Euro, Schondra 30 634 Euro, Wartmannsroth 30 634 Euro, Wildflecken 53 889 Euro, Zeitlofs 28 081 Euro, Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. 28 406 Euro. Mit der Veröffentlichung der Richtlinie erhalten die Kommunen, privaten Schulträger und die Schulen wichtige Informationen zur Umsetzung des Digital-Pakts, etwa die förderfähige IT-Ausstattung und ihre jeweiligen Förderhöchstbeträge, die sie bis Ende 2021 bei den Regierungen beantragen können.

Für die Gestaltung des digitalen Wandels an den bayerischen Schulen stehen damit zusätzlich zu 212,5 Millionen Euro aus Landesmitteln nun weitere 778 Millionen Euro aus Bundesmittels zur Verfügung. Die Förderrichtlinie und die konkreten Förderhöchstbeträge aller Sachaufwandsträger in Bayern können unter www.km.bayern.de/digitalpakt abgerufen werden. red