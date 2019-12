Schule zeigt "Oberuferer Christgeburtsspiel"

Die Waldorfschule in Haßfurt weist auf die Aufführung des "Oberuferer Christgeburtsspiels" zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit hin. Der Termin ist am morgigen Donnerstag, wie die Schule mitteilt. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula der Freien Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt.

Ein Ensemble aus Schülern, Eltern und Lehrern spielt für die Schulgemeinschaft und alle Interessierten die Weihnachtsgeschichte. Es ist eine besondere Art von Krippenspiel.

Ursprünglich stammt es aus der deutschsprachigen, ehemals ungarischen Gemeinde Ober-ufer. In der Art mittelalterlicher Weihnachtsspiele wurde es dort ab Ende des 16. Jahrhunderts aufgeführt und stellt die Geburt Jesu in Versen mit viel Gesang, aber auch humorvollen Einlagen dar. Das Besondere ist die Beibehaltung des donauschwäbischen Dialekts der Oberuferer. So gilt die Aufführung nicht nur als ein besinnliches christliches Spiel, sondern auch als ein ganz besonderes sprachliches Zeitdokument, das die Akteure vor große Herausforderungen stellt.

Bereits am heutigen Mittwoch öffnen Waldorfschüler das 18. Türchen des begehbaren Adventskalenders. Um 17 Uhr beginnt die Aktion mit Flötenspiel und Plätzchen im Schulhof vor dem Altbau. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. red