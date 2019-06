Schule wird eingeweiht

Die Einweihung der Sinntalschule Wildflecken mit Schulfest und Tag der offenen Tür findet am Donnerstag, 27. Juni, statt. Beginn ist um 11 Uhr. Anlässlich der Einweihung der Sinntalschule bleibt die Bibliothek in Wildflecken am Donnerstag, 27. Juni, geschlossen. Das Rathaus ist an diesem Tag von 8 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und von 17 bis 18 Uhr geöffnet. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr ist die Verwaltung vorübergehend geschlossen. Ab 15 Uhr ist die Sinntalschule zum Tag der offenen Tür für Interessierte offen. sek