Schule wie im antiken Rom

Menschen in weißen Gewändern und Rüstungen konnte man am Samstagvormittag auf dem MGF-Schulgelände herumrennen sehen - gefolgt von einer Schar Kinder. Was das zu bedeuten hatte? Ganz einfach: Die zweite Runde von "Profs4Kids" fand statt, eine Veranstaltung, die vom P-Seminar der Q11 unter der Leitung der Lehrerinnen Christine Lochner und Anja Schmidt organisiert worden war. Das diesmalige Thema lautete "Schule im alten Rom", was die eleganten Togen und die römischen Brustpanzer erklärte.

An dem Aktionstag nahmen Viertklässler aus allen Schulen Kulmbachs teil. Sie lauschten zunächst einem Vortrag über die Schule im alten Rom und erfuhren, wie der Unterricht damals gehalten wurde. Die kindgerechte Vorlesung hielt Professor Doktor Ralf Behrwald von der Universität Bayreuth, der danach von den interessierten Schülern mit allerlei Fragen bombadiert wurde.

Nach dem Vortrag konnten sich die Viertklässler kurz mit Snacks stärken, bevor das neu Gelernte bei einigen Workshops vertieft wurde: die Kinder konnten sich wie Römerinnen schminken und frisieren lassen oder sich als römische Legionäre verkleiden und deren Waffen ausprobieren; sie konnten an einem ausgeklügelten Gladiatorentraining teilnehmen oder eine Römermühle im Ledersäckchen oder ein kleines Mosaik gestalten. Passend zum Thema der Vorlesung konnten die Schüler Wachstafeln - quasi antike römische Schulhefte - basteln, welche sie dann auch wie richtige römische Schulkinder beschreiben und mit nach Hause nehmen durften.

Ein Tanz, den die Schüler zusammen in kürzester Zeit einstudiert hatten, beendete das Event vor den beeindruckten Eltern. Anna Günther