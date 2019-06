Schule wie früher

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie das Schülerleben in vordigitaler Zeit aussah, ist am Sonntag, 30. Juni, in den Museen Schloss Aschach genau richtig. Pünktlich um 15.15 Uhr startet eine Führung durch das Schulmuseum mit historischem Schulunterricht. Bei einem kurzen Rundgang durch die Ausstellung erfahren die Besucher, wie früher in den unterfränkischen Landschulen gepaukt wurde. Anschließend ruft das Schulfräulein zum Unterricht. Die einstündige Führung richtet sich an Kinder und Erwachsene. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei, es ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Anmeldung: Tel.: 09708/704 188 20 oder per E-Mail: schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de. red