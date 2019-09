Schule sucht Partnerschaft

Traditionell feiert man in russischen Städten an einem Wochenende im September ein Stadtfest als Geburtstagsfeier der Stadt. So auch in Krasnogorsk, Höchstadts russischer Partnerstadt am Rande von Moskau. Ebenso traditionell werden aus den Partnerstädten von Krasnogorsk dreiköpfige Delegationen eingeladen - und so begegneten Bürgermeister Brehm, Stadtrat Michael Ulbrich (beide JL) und Sibylle Menzel vom Freundeskreis Höchstadt-Krasnogorsk Gästen aus Bulgarien, Weißrussland, Litauen, Polen, Frankreich und von der Krim.

Zusammen mit den anderen Gästen wurden Schulen besichtigt, ein neuer Park und ein Spielplatz eingeweiht sowie Aufführungen von Krasnogorsker Ensembles auf hohem künstlerischen Niveau bestaunt. Besonders beeindruckend war der Besuch des neuen Zentrums für Kinder mit Behinderungen. Über 400 Kinder mit körperlichen, emotionalen, psychischen oder Lernbehinderungen oder traumatisiert nach Missbrauch und Gewalt erfahren dort alle Formen von Therapie unter hervorragenden Bedingungen.

Am Nachmittag nahm sich Stadtdirektorin Elmira Khajmursina über eine Stunde Zeit für ein Gespräch mit den Gästen aus Höchstadt. Fragen und Ideen für weitere Aktivitäten konnten erörtert werden. Elmira Khajmursina nahm gerne eine Einladung nach Franken an, um sich unter anderem über Müllvermeidung und -verwertung zu informieren. Krasnogorsk gehört zu den Städten in Russland, in denen ein Pilotprojekt zum Umgang mit Müll durchgeführt wird.

Zur selben Zeit verbrachte Klaus Strienz eine Woche mit Schülergesprächen in mehreren Schulen und hielt einen sehr gut besuchten Vortrag im "Deutschen Club" zum historischen Thema "Deportation der Zeiss-Jena-Mitarbeiter nach Krasnogorsk im Jahre 1946".

Neben dem Programm für die Ehrengäste der Stadt konnten die Höchstadter aber auch Begegnungen mit den eigenen Partnern genießen. So waren sie im "Deutschen Club" und in der Schule Nr. 4, die den Wunsch nach einer Schulpartnerschaft geäußert hat. Die Schule wurde 1996 errichtet, unter anderem mit Geldern, die die Bundesrepublik Deutschland als Ausgleich für die abziehende Sowjetische Armee aus Ostdeutschland an Russland zahlte, explizit auch für soziale Projekte wie Schulen. Diese Verbindung prädestiniert sie für einen Austausch mit deutschen Schülern. Deutsch wird an dieser Schule bereits erfolgreich unterrichtet.

Die beiden Abende dienten der Geselligkeit. Bei vorzüglichem und reichlichem Essen, bei Tanz und Gesang tauschten sich die verschiedenen Gruppen untereinander aus, luden sich gegenseitig ein.