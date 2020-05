Schule nimmt Anmeldungen entgegen

Die Ritter-von-Spix-Schule ist eine weiterführende Schule ab der fünften Jahrgangsstufe mit den Bildungsabschlüssen Mittlere Reife, Qualifizierender Abschluss und Erfolgreicher Mittelschulabschluss. Die Lehrkräfte unterrichten viele Wochenstunden nach dem "Klassenleiterprinzip". So kann ein enger positiver Bezug aufgebaut werden.

Gerne kann bei einem geplanten Übertritt in die RvS ein Gespräch mit der Schulleitung geführt werden, um Fragen zu klären und die Beratung zur Schullaufbahn in Anspruch zu nehmen. Hierzu muss ein Termin im Sekretariat unter Telefon 09193/5778 vereinbart werden. Alle Anmeldeformulare können von der Schulhomepage (www.rittervonspix-schule.de) heruntergeladen werden oder sind im Sekretariat erhältlich. Die Kinder können sowohl per E-Mail, Brief oder im Sekretariat angemeldet werden. Für Arbeitsmaterialien erhalten die Eltern eine Liste der Klassenleitung. red