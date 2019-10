Schule mit herausragender Berufsorientierung

Zehn Jahre Projekt "Come with me" war der Anlass für die Auszeichnung der Auguste-Kirchner-Realschule als "Come with me"-Schule. Seit Beginn dieser Projektinitiative im Jahr 2009 war die Haßfurter Schule aktiv dabei. Ziel dieses Projektes ist es, die Metall- und Elektroindustrie und die Schulen bei der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zu begleiten und zu unterstützen. Seither haben die Schüler der Auguste-Kirchner-Realschule die Möglichkeit, die Arbeit und das Berufsfeld der Kooperationsbetriebe näher kennenzulernen.

Bereits in der fünften Jahrgangsstufe kommen der Ausbildungsleiter der Fränkischen Rohrwerke und einige Auszubildende an die Schule, stellen den Schülern die verschiedenen Längenmessgeräte vor und erarbeiten den Volumenbegriff anhand von Modellen. Die Sechstklässler erhalten bei einer Betriebserkundung bei den "Fränkischen" erste Einblicke in die Berufsfelder eines Industriebetriebs und erstellen mit den Auszubildenden ein kleines Werkstück. Die Schüler des Werkenzweigs III b vertiefen die gewonnen Eindrücke dadurch, dass sie in der 8. Klasse nochmals einen ganzen Tag in der Lehrwerkstatt der "Fränkischen" verbringen und passend zur Osterzeit einen Osterhasen aus Stein und Metall herstellen. In der 9. Jahrgangsstufe gehen sie dann nochmals einen Tag in die Lehrwerkstatt der Firma Unicor, wo die Schüler eine Metallbügelsäge herstellen. Sie wenden dabei Metallbearbeitungstechniken wie Sägen, Feilen, Gewindeschneiden und Biegen an. red