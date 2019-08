Die Hans-Schüller-Grund- und Mittelschule in Hallstadt darf sich jetzt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nennen. Bundesweit gehören über 3100 Schulen zum Netzwerk, bayernweit gibt es über 640 Schulen und in Oberfranken tragen bereits 84 Schulen diesen Titel. Mindestens 70 Prozent der gesamten Schulfamilie müssen sich dazu verpflichten, sich für ein tolerantes und achtsames Zusammenleben an der Schule einzusetzen. Diese Forderung wurde in Hallstadt bei weitem übertroffen, heißt es in der Mitteilung. Ein zweiter großer Schritt war die Verpflichtung eines Paten, der das Projekt künftig an der Schule unterstützt. Die Projektbeauftragte Nicole Fuchs konnte hierfür den Basketballprofi Daniel Schmidt gewinnen. In einer Feierstunde im Beisein der Bürgermeister aus Hallstadt, Vertretern der Kirchen und den Regionalkoordinatoren vom Bezirksjugendring in Oberfranken wurde die Urkunde und der Titel offiziell übergeben. Rektor Heinz Jung: "Rassismus gehört auf den Misthaufen der Geschichte." red