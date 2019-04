Schule: Jetzt können die Kosten ermittelt werden

Kann die Grundschule mit Zuschüssen der Regierung von Unterfranken saniert werden oder muss sie abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden? Um diese Frage ging es hauptsächlich bei der Sitzung des Gemeinderates. Architekt Joachim Perleth vom Schweinfurter Architekturbüro Perleth hatte zur Beratung eine umfangreiche Machbarkeits-studie mit zahlreichen Plankonzepten mitgebracht. Sie bezog sich auf drei Varianten, V1, V2 und V3. Bei der früheren Grund- und Hauptschule habe man wesentlich mehr Klassen- und Gruppenräume benötigt, so dass sich die Überlegung aufdrängte, einen Teil des Gebäudebestands abzureißen.

Schulturnhalle soll bleiben

Erhalten werden soll auf jeden Fall die Schulturnhalle, die auch den örtlichen Vereinen dient. Perleth erläuterte, wie das Prinzip der Barrierefreiheit durch mehrere Aufzüge bewältigt werden könne.

Aus dem Ratsgremium wurde von mehreren Mitgliedern des Gemeinderats, unter anderem von Sebastian Schäfer (SPD) und Uwe Beer (CSU), die These vertreten, man solle sich auf eine Variante festlegen, nicht zuletzt, um Zeit zu sparen. Diese Festlegung wurde überraschend schnell mehrheitsfähig, was auch der Architekt begrüßte. Die Machbarkeitsstudie wurde von zwölf Räten befürwortet; es gab eine Gegenstimme. Nun können durch Einbeziehung der Fachplaner Kosten ermittelt werden.

Berechnungen bis Ende Mai

Einige Wünsche und Bedenken hatte die Schulleitung dem Planungsbüro mitgeteilt. So wurde zum Beispiel gefragt, ob die Fläche der Toilettenanlage in den Pausenzeiten ausreichend sei. Auch die Archivflächen seien zu gering, wurde moniert. Dies sei kein Problem, so der Architekt, denn Reserveflächen seien genügend vorhanden.

Die Schulleitung wünscht nachdrücklich einen großen Mehrzweckraum mit 99 qm Fläche und zwei zusätzliche Gruppenräume.

Die Kostenberechnungen, die Ende Mai vorliegen sollen, dienen dazu, der Regierung bei ihrer Entscheidung zu helfen. Noch lässt sich nicht absehen, ob bei vertretbarem Aufwand sich eine Sanierung "rechnet" oder nicht.

Bei Null anfangen?

Anita Haub (Bürgerblock) hatte gefragt, ob der Gemeinderat vielleicht mit der Planung wieder "bei Null" anfangen müsse, falls eine Sanierung nicht in Frage kommt. Der Bürgermeister bestätigte Anita Haubs Ansicht. Ende Mai wird man klarer sehen. ksta