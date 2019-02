Schule informiert

An der Hugo-von-Trimbergschule finden zwei Info-Abende statt. Am Montag, 18. Februar, geht es um die Aufnahme in die M7, mit "Quali" in M10 oder 9+2 den mittleren Schulabschluss erreichen. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula. Beim zweiten Infoabend am 26. Februar um 19 Uhr ebenfalls in der Aula geht es um die Fragen: Wann ist mein Kind schulfähig? Wie läuft die Schuleinschreibung ab und was ist zu beachten? red