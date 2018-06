Schule feiert Miteinander-Fest

sek



Die Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Wildflecken veranstaltet am Freitag, 6. Juli, ein sogenanntes Miteinander-Fest in der Schule. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr in der Aula der Schule. Nach der Gästebegrüßung stellen die Klassen ihre jeweiligen Workshops und ihre Angebote vor. Der Abschluss ist dann für 12.30 Uhr mit einem Lied in der Aula geplant. Unterrichtsende für alle Schüler ist um 13 Uhr, teilt die Schulleitung in Wildflecken mit.