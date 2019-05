Unter dem Motto "Drei Häuser - eine Schule" veranstaltet die Grund- und Mittelschule Oerlenbach am Freitag, 31. Mai, ihr Schulfest. Festbetrieb herrscht von 13 bis 17 Uhr Eine Vielfalt an Workshops und kulinarischen Genüssen warten an diesem Nachmittag auf die Besucher. sek