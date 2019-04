Schuldlos am Unfall in der ersten Fahrstunde

Am Donnerstagmittag hat ein Autofahrer in der Joseph-Otto-Kolb-Straße in Bubenreuth ein von rechts kommendes Fahrschulauto übersehen, in dem sich neben der Fahrlehrerin ein Fahrschüler während seiner ersten Fahrstunde befand. Der Autofahrer schrammte an der Front des Fahrschulautos vorbei. Es entstand Sachschaden von circa 7000 Euro. pol