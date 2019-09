Schulden drücken den FC

Der neue Vorstand des FC Nordhalben blickte in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf die ersten sechs Monate seiner Tätigkeit zurück. Wie Vorsitzende Stefanie Birke sagte, habe man bereits einige Änderungen vorgenommen.

Verstärkte Werbung und größeres Verkaufsangebot bei Heimspielen habe auch schon Wirkung gezeigt. Die A-Jugend, diee neben der ersten Mannschaft der SG auch den Aufstieg geschafft hat, trage jetzt ihre Heimspiele auch in Nordhalben aus. Als neuen Gesamtspielleiter konnte man Julian Wachter und als neuen Platzwart Hans-Jürgen Müller gewinnen. Vervollständigt wird der Vorstand durch Frauenbeauftragte Tanja Ruf und Beisitzer Hans Scherbel.

Die Vereinssatzung wurde modifiziert und von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Tischtennisabteilung feierte in kleinen Rahmen ihr 70-jähriges Bestehen. Als neuer Abteilungsleiter konnte Thomas Schlee gewonnen werden. Er folgt dem Tischtennis-Urgestein Gerhard Wachter, der über 1200 Spiele für den FC Nordhalben absolvierte.

Der neue Kassier Dieter Schultes hat in den vergangenen Monaten die finanzielle Situation durchleuchtet und unerwartete Zahlen vorgefunden. So stand man zum Ende des vergangenen Jahres nicht mit 7700 Euro, sondern mit 13 870 im Minus. Der ehemalige Vorsitzende hat auf eine Restforderung in Höhe von rund 15 000 Euro verzichtet.

Einem Beschluss des Vorstands von 1999 zufolge hätte er für bestimmte Leistungen jährlich 1800 Euro erhalten. Man war sich in der Versammlung einig, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und neu zu starten. Um die finanzielle Situation zu verbessern, hat man auch für neue Mitglieder einen Fördermitgliedsbeitrag eingeführt. red