Schulbusse sind offenbar in Ordnung

Eine positive Bilanz zieht die Verkehrspolizeiinspektion Werneck über die seit Beginn des neuen Schuljahres durchgeführten Schulbuskontrollen. Die Dienststelle in Werneck ist als Verkehrspolizei auch für den Kreis Haßberge zuständig, vor allem für die Maintalautobahn (bis zur Anschlussstelle Eltmann).

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Werneck hatten in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben zusammen mit Beamten der Polizeidienststellen in den Landkreisen Haßberge, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und der Stadt Schweinfurt die Schulbusse kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 120 Schulbusse unter die Lupe genommen. Die Beamten überprüften die Fahrtauglichkeit der Fahrer und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Außerdem kontrollierten die Polizeibeamten den technischen Zustand der Schulbusse sowie die Funktionsfähigkeit der Sicherungseinrichtungen an den Eingangstüren und das Mitführen von Notfallmaterial wie Feuerlöscher und Rettungshammer.

Bei acht Verstößen wurde wegen der Geringfügigkeit eine Verwarnung ausgesprochen. In zwei Fällen mussten Bußgeld-anzeigen gefertigt werden. red