Schulbus stößt gegen Anhänger

Ein Schulbus war am Mittwoch in Weisendorf an einem Unfall im Kreuzungsbereich Auracher Bergstraße/Reuther Weg beteiligt. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.50 Uhr wollte der Fahrer des Schulbusses aus dem Reuther Weg nach rechts in die Auracher Bergstraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Heck seines Busses gegen den Anhänger eines von der Auracher Bergstraße nach links in den Reuther Weg abbiegenden Autos. Es entstand nur Sachschaden. Durch den Busunternehmer wurde ein Ersatzbus zur Verfügung gestellt, der die Schüler zu ihrem Zielort brachte. pol